Хирург перечислил симптомы пупочной грыжи

«Пупочная грыжа — самая простая грыжа, которую можно определить самостоятельно. Пупок изменил форму, появилась болезненность в области пупка, дискомфорт, выпячивание. Посмотрите на себя: пупок на месте, форма не изменилась — значит, всё хорошо. Прикоснулись пальцем, покашляли, проверили, есть ли какой-то кашлевой толчок. Почувствовали руками толчок — это когда будто изнутри что-то пытается пробиться, найти пространство».