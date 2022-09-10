Хирург перечислил симптомы пупочной грыжи

При этом заболевании рубец на передней брюшной стенке изменяет форму, также ощущается боль во время кашля.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил врач-хирург, заместитель главврача по хирургической помощи ГКБ №52 Ринат Мударисов.
«Пупочная грыжа — самая простая грыжа, которую можно определить самостоятельно. Пупок изменил форму, появилась болезненность в области пупка, дискомфорт, выпячивание. Посмотрите на себя: пупок на месте, форма не изменилась — значит, всё хорошо. Прикоснулись пальцем, покашляли, проверили, есть ли какой-то кашлевой толчок. Почувствовали руками толчок — это когда будто изнутри что-то пытается пробиться, найти пространство».
Хирург отметил, что при обнаружении грыжи необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Также врач предостерег от самостоятельных назначений на исследования.
«Не нужно предпринимать дополнительных исследований, назначать ненужные ультразвуковые исследования, компьютерную томографию. Достаточно прийти к хирургу. Как правило, пупочная грыжа не требует дополнительной диагностики. Диагноз ставится при первичном осмотре».
Ранее Мударисов назвал причины появления грыж. Риск получить это заболевание выше у пожилых, а также тех, кто интенсивно занимается спортом, испытывает чрезмерные физические нагрузки.