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1 час назад

Хирург назвал причины появления грыж

Говорит Москва

Риск получить это заболевание выше у пожилых, а также тех, кто интенсивно занимается спортом, испытывает чрезмерные физические нагрузки.

Хирург назвал причины появления грыж
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Локализация патологического образования зависит от пола. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-хирург, заместитель главврача по хирургической помощи ГКБ №52 Ринат Мударисов.

«Причин возникновения много. Что касается локализации, влияет пол человека. Например, паховая грыжа в силу анатомии пахового канала встречается чаще у мужчин. Пупочная грыжа чаще встречается у женщин. С возрастом уменьшается эластичность соединительной ткани, уменьшается тонус мышц, появляются некоторые хронические заболевания органов брюшной полости — всё это предрасполагает к тому, что грыжа может себя проявить.

Для людей гиперстенического телосложения часто характерны диафрагмальные грыжи, грыжи пупочные. Один из самых главных факторов появления грыжи — это повышенное внутрибрюшное давление. В брюшной полости давление выше атмосферного, поэтому всё из брюшной полости пытается выйти в слабые места, образовать себе пространство. Повышение брюшного давления может появиться из-за тяжёлого физического труда, спорта высоких достижений, это и заболевания ЖКТ, приводящие к замедлению опорожнения кишечника или же к нарушению мочеиспускания».

20% всех операций в абдоминальной хирургии — это операции по поводу грыж тех или иных локализаций, отметил Мударисов. Он добавил, что грыжа встречается примерно у 7% мужчин и примерно у 3% женщин, по всему миру грыжами страдают более 500 миллионов человек.

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