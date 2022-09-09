Хирург назвал причины появления грыж

Для людей гиперстенического телосложения часто характерны диафрагмальные грыжи, грыжи пупочные. Один из самых главных факторов появления грыжи — это повышенное внутрибрюшное давление. В брюшной полости давление выше атмосферного, поэтому всё из брюшной полости пытается выйти в слабые места, образовать себе пространство. Повышение брюшного давления может появиться из-за тяжёлого физического труда, спорта высоких достижений, это и заболевания ЖКТ, приводящие к замедлению опорожнения кишечника или же к нарушению мочеиспускания».