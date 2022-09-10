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2 часа назад

Россиянам рассказали, что нужно есть, чтобы защититься от онкологии

Primpressиещё 1

Известный врач-гастроэнтеролог рассказал, что один из самых дешевых продуктов может защитить от онкологических заболеваний. При этом продукт делает любое блюдо полезнее и усиливает вкус, сообщает PRIMPRESS.

Россиянам рассказали, что нужно есть, чтобы защититься от онкологии
Фото: PrimpressPrimpress

Обычный репчатый лук может быть крайне полезным, если, например, съедать его в свежем виде, так он сохраняет наибольшее кроличество полезных свойств. При этом максимальное количество витаминов и микроэлементов содержится в молодых перышках зеленого лука.

Содержащиеся в луке алил-сульфиды способны подавлять развитие раковых клеток в организме. Кроме того, продукт способен тормозить накопление подкожного жира. При этом необходимо помнить, что лук после тепловой обработки уже намного менее полезен, а луковые кольца во фритюре – и вовсе вредное блюдо.

Специалисты предупреждают, что лук следует есть с осторожностью гипертоникам и людям, которые страдают тромбозами.

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