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1 час назад

У прививки от гриппа зафиксировали неожиданный эффект

Lenta.ru

Ученые из Университета Алькала зафиксировали неожиданный эффект у прививки от гриппа — она оказалась способна снизить риск развития инсульта на 12 процентов. Данные работы опубликованы в журнале Neurology.

У прививки от гриппа зафиксировали неожиданный эффект
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы специалисты изучили анамнез более 14 тысяч человек в возрасте от 40 лет, которые перенесли ишемический инсульт. Также исследователи проанализировали данные 71 тысячи человек, у которых инсульт никогда не был диагностирован. Во второй группе авторы обратили внимание на тех пациентов, кто вакцинировался от гриппа хотя бы за 14 дней до инсульта. После корректировки результатов выяснилось, что у получивших прививку вероятность развития инсульта оказалась на 12 процентов ниже. При этом при тех же экспериментах с вакциной от пневмонии такой эффект не наблюдался.

Однако команда отметила, что исследование носит наблюдательный характер, и для убедительных выводов необходимо провести дополнительные испытания.

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