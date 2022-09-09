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2 часа назад

Врач оценил угрозу распространения оспы обезьян

Вечерняя Москва

Угроза распространения вируса оспы обезьян существует, но она минимальная. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Врач оценил угрозу распространения оспы обезьян
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Наверное, этому способствует еще то, что закрыты границы с Европой. Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения РФ мониторят ситуацию по оспе обезьян и со всеми медицинскими работниками проведены занятия по ее выявлению. Есть специальные методические материалы, которые обучают медиков и дают рекомендации, как себя вести при оспе обезьян, — сказал собеседник «Радио 1».

Он отметил, что в Московской области не зарегистрирован ни один случай оспы обезьян. При этом определены медицинские организации, которые смогут оказать помощь пациентам с таким заболеванием.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) разработали вакцину от оспы обезьян. Об этом на площадке Восточного экономического форума заявила глава агентства Вероника Скворцова, передает Nation News.

Новости,Андрей Осипов,Вероника Скворцова,ФМБА России,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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