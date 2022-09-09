Врач оценил угрозу распространения оспы обезьян

— Наверное, этому способствует еще то, что закрыты границы с Европой. Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения РФ мониторят ситуацию по оспе обезьян и со всеми медицинскими работниками проведены занятия по ее выявлению. Есть специальные методические материалы, которые обучают медиков и дают рекомендации, как себя вести при оспе обезьян, — сказал собеседник «Радио 1».