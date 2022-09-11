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1 час назад

Мурашко рассказал, почему нельзя снимать стресс с помощью алкоголя

Москва24иещё 1

Стресс не следует снимать с помощью спиртного, так как алкоголь является депрессантом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В Минздраве объяснили, почему нельзя снимать стресс алкоголем
Фото: Москва24Москва24

"Нельзя забывать, что алкоголь – это депрессант. Граница перехода от ощущения снятия стресса и радости после первой рюмки к чувству угнетенности, следующему за этим состоянием, малозаметна, что в итоге нередко приводит к бесконтрольному потреблению алкоголя – безопасной дозы алкоголя не существует", – приводит РИА Новости его слова.

Министр призвал совершать прогулки и заниматься физическими активностями для снятия стресса.

По словам Мурашко злоупотребление спиртными напитками является причиной развития различных заболеваний сердца и ухудшает течение его хронические заболевания сердца.

Новости,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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