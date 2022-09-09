Эксперты Роспотребнадзора рассказали, к какой смертельной болезни могут привести домашние заготовки. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
Специалисты напомнили, что домашние заготовки порой способны спровоцировать ботулизм:
"Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода, именно поэтому им часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни".
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ботулизм – тяжелый недуг, который поражает центральную нервную систему. Если вовремя не обратиться за помощью медиков, оно может привести к летальному исходу.
Эксперты посоветовали хранить домашние консервы в холодильнике или погребе, а перед употреблением подвергать их температурной обработке в течение 15-20 минут, чтобы уничтожить токсин, если он образовался в консервах.
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