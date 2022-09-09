"Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода, именно поэтому им часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни".