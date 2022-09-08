Клюква может быть включена в протокол лечения рака

Клюва является эффективным средством борьбы с раком кишечника. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишут «Вести».

По словам эксперта, регулярное употребление клюквы снижает риск развития рака. Об этом, в частности, говорят результаты опытов на мышах: добавка в корм экстрактов из клюквы уберегала грызунов от развития типичных для них опухолей, а уже сформировавшиеся образования замедляли свой рост, отметил врач.

Гинзбург также подчеркнул, что клюква богата полифенолами, которые уменьшают воспаления и улучшают чувствительность к инсулину. Полифенолы считаются полезной биологически активной добавкой к пище, благотворно влияющей на кишечную микрофлору. Поэтому специалисты считают, что клюкву можно вводить в протокол лечения рака наряду со стандартными методами лечения, резюмировал диетолог.