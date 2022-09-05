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3 часа назад

Выявлено влияние оспы обезьян на сердце

Lenta.ru

Выявлено влияние оспы обезьян на сердце: у 31-летнего пациента впервые зафиксировали развитие острого миокардита через неделю после появления симптомов нового вируса, сообщается в отчете JACC, краткий обзор приводит Medical Xpress.

Выявлено влияние оспы обезьян на сердце
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В клинику заболевший мужчина обратился спустя пять дней после появления симптомов оспы обезьян, среди которых было общее недомогание, миалгия, лихорадка и высыпания на теле. В больнице у заболевшего подтвердили наличие инфекции с помощью ПЦР-тестирования. Спустя три дня пациент вернулся в отделение неотложной помощи с жалобами на стеснение в груди, отдающее в левую руку. После госпитализации ему провели ЭКГ, анализы крови, МРТ сердца, что позволило медикам диагностировать развитие острого миокардита.

По мнению специалистов, развитие острого миокардита произошло в результате экстраполяции вируса оспы обезьян, так как ранее воспаление сердечной мышцы было связано с инфекцией традиционной оспы.

В ходе исследования ученые использовали метод CMR-картирования для полной визуализации осложнения. Полученные данные позволят сформировать полную картину возможных последствий заболевания, а также разработать соответствующие способы профилактики и лечения.

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