Выявлено влияние оспы обезьян на сердце

В клинику заболевший мужчина обратился спустя пять дней после появления симптомов оспы обезьян, среди которых было общее недомогание, миалгия, лихорадка и высыпания на теле. В больнице у заболевшего подтвердили наличие инфекции с помощью ПЦР-тестирования. Спустя три дня пациент вернулся в отделение неотложной помощи с жалобами на стеснение в груди, отдающее в левую руку. После госпитализации ему провели ЭКГ, анализы крови, МРТ сердца, что позволило медикам диагностировать развитие острого миокардита.