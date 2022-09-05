Роспотребнадзор заявил о «напряженной» ситуации с гриппом

Предстоящий эпидемический сезон гриппа в России будет достаточно напряженным, заявила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова цитирует ТАСС.
«Весь мир предполагает - и ученые, и эксперты, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, и мы готовимся [к этому] заранее », — сказала она журналистам.
Глава Роспотребнадзора объявила о старте прививочной кампании против гриппа в России. По словам Поповой, в стране необходимо привить более 60 процентов населения.