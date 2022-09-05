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2 часа назад

Роспотребнадзор заявил о «напряженной» ситуации с гриппом

Мослента

Предстоящий эпидемический сезон гриппа в России будет достаточно напряженным, заявила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова цитирует ТАСС.

Роспотребнадзор заявил о «напряженной» ситуации с гриппом
Фото: МослентаМослента

«Весь мир предполагает - и ученые, и эксперты, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, и мы готовимся [к этому] заранее », — сказала она журналистам.

Глава Роспотребнадзора объявила о старте прививочной кампании против гриппа в России. По словам Поповой, в стране необходимо привить более 60 процентов населения.

Новости,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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