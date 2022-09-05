Офтальмолог назвал болезни глаз, которые не имеют симптомов

Детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, президент Ассоциации офтальмологов-страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян рассказал, какие болезни органов зрения могут протекать бессимптомно.
По словам эксперта, близорукость (миопия) — самое распространенное глазное заболевание у детей, при котором плохо видны объекты, расположенные вдали. Патология долгое время может оставаться незамеченной.
Также часто встречается врожденная катаракта. Катаракта бывает не только у пожилых людей. Характеризуется частичным или тотальным помутнением хрусталика.
Еще одно распространенное заболевание — астигматизм. Этот дефект зрения развивается при нарушении формы естественных линз глаза (хрусталика или роговицы). При запоздалом лечении глаз с высокой степенью астигматизма может начать отклоняться в сторону, и разовьется косоглазие, передает aif.ru.