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1 час назад

Офтальмолог назвал болезни глаз, которые не имеют симптомов

Вечерняя Москваиещё 1

Детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, президент Ассоциации офтальмологов-страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян рассказал, какие болезни органов зрения могут протекать бессимптомно.

Офтальмолог назвал болезни глаз, которые не имеют симптомов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, близорукость (миопия) — самое распространенное глазное заболевание у детей, при котором плохо видны объекты, расположенные вдали. Патология долгое время может оставаться незамеченной.

Также часто встречается врожденная катаракта. Катаракта бывает не только у пожилых людей. Характеризуется частичным или тотальным помутнением хрусталика.

Еще одно распространенное заболевание — астигматизм. Этот дефект зрения развивается при нарушении формы естественных линз глаза (хрусталика или роговицы). При запоздалом лечении глаз с высокой степенью астигматизма может начать отклоняться в сторону, и разовьется косоглазие, передает aif.ru.

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