Врач Осипов: пережить смену погоды помогут овощи и фрукты

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов посоветовал, как пережить смену погоды. Об этом он заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
«Конечно, нужно вовремя принимать все лекарства, которые уже назначены врачом. Кроме того, полезны поливитамины, жирные кислоты Омега-3. Нужно есть достаточно овощей и фруктов. Очень важен полноценный сон и режим сна и отдыха в целом», — напоминает Осипов.
По его словам, прежде всего быстрый переход от жары к прохладе может повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы и спровоцировать проявление тех или иных недугов. Кроме того, в межсезонье люди могут страдать от болей в суставах и позвоночнике. Особенно это ощутимо для тех пациентов, у которых уже есть хронические болезни.
Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, чем грозит не соблюдение гигиены офисного стола. По его словам, это может привести к тому, что на рабочем месте появятся кишечные инфекции, бактерии, вирусы и яйца глистов.
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