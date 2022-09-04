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1 час назад

Врач Осипов: пережить смену погоды помогут овощи и фрукты

Ura.Ru

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов посоветовал, как пережить смену погоды. Об этом он заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Врач Осипов: пережить смену погоды помогут овощи и фрукты
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Конечно, нужно вовремя принимать все лекарства, которые уже назначены врачом. Кроме того, полезны поливитамины, жирные кислоты Омега-3. Нужно есть достаточно овощей и фруктов. Очень важен полноценный сон и режим сна и отдыха в целом», — напоминает Осипов.

По его словам, прежде всего быстрый переход от жары к прохладе может повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы и спровоцировать проявление тех или иных недугов. Кроме того, в межсезонье люди могут страдать от болей в суставах и позвоночнике. Особенно это ощутимо для тех пациентов, у которых уже есть хронические болезни.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, чем грозит не соблюдение гигиены офисного стола. По его словам, это может привести к тому, что на рабочем месте появятся кишечные инфекции, бактерии, вирусы и яйца глистов.

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