Врач Осипов: пережить смену погоды помогут овощи и фрукты

«Конечно, нужно вовремя принимать все лекарства, которые уже назначены врачом. Кроме того, полезны поливитамины, жирные кислоты Омега-3. Нужно есть достаточно овощей и фруктов. Очень важен полноценный сон и режим сна и отдыха в целом», — напоминает Осипов.

По его словам, прежде всего быстрый переход от жары к прохладе может повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы и спровоцировать проявление тех или иных недугов. Кроме того, в межсезонье люди могут страдать от болей в суставах и позвоночнике. Особенно это ощутимо для тех пациентов, у которых уже есть хронические болезни.