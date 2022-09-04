Гастроэнтеролог рассказал о влиянии безалкогольного пива на организм

«Безалкогольное пиво благоприятно влияет на микробиом кишечника, который в ответе за иммунную систему, благодаря дрожжам и продуктам брожения, пиво стимулирует выработку желудочного сока, а органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике», — прокомментировал эксперт.

Специалист отметил, что безалкогольное вино, наоборот, не принесёт никакой пользы, потому что в нём практически не остаётся полезных веществ, так как они исчезают во время экстракции этанола. По словам врача, такой напиток подойдёт тем, кто хочет избавиться от употребления алкоголя на психологическом уровне.