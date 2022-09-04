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1 час назад

Гастроэнтеролог рассказал о влиянии безалкогольного пива на организм

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Безалкогольное пиво может благоприятно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Об этом «Известиям» сообщил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Гастроэнтеролог рассказал о влиянии безалкогольного пива на организм
Фото: Pxhere.comPxhere.com

«Безалкогольное пиво благоприятно влияет на микробиом кишечника, который в ответе за иммунную систему, благодаря дрожжам и продуктам брожения, пиво стимулирует выработку желудочного сока, а органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике», — прокомментировал эксперт.

Специалист отметил, что безалкогольное вино, наоборот, не принесёт никакой пользы, потому что в нём практически не остаётся полезных веществ, так как они исчезают во время экстракции этанола. По словам врача, такой напиток подойдёт тем, кто хочет избавиться от употребления алкоголя на психологическом уровне.

В России планируют ввести обязательную маркировку пива.

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