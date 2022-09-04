Терапевт объяснила, как определить поражение легких после COVID-19

Врач-терапевт Александра Мызникова напомнила, что коронавирусная инфекция может негативно сказаться на работе многих органов. Особенно от заболевания страдают легкие. По словам специалиста, можно самостоятельно определить, отразился ли перенесенный COVID-19 именно на легких. Об этом сообщает издание iReactor.