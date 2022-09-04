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4 часа назад

Терапевт объяснила, как определить поражение легких после COVID-19

Вести Подмосковьяиещё 2

Врач-терапевт Александра Мызникова напомнила, что коронавирусная инфекция может негативно сказаться на работе многих органов. Особенно от заболевания страдают легкие. По словам специалиста, можно самостоятельно определить, отразился ли перенесенный COVID-19 именно на легких. Об этом сообщает издание iReactor.

Терапевт объяснила, как определить поражение легких после COVID-19
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«В таком случае человек много кашляет и жалуется на одышку. Из-за повреждения легких становится тяжело выполнять даже обычные действия. Наличие хрипов при прослушивании не всегда является определением поражения. Не в каждом случае получится «выслушать» пневмонию», - отметила Мызникова.

Также врач подчеркнула, что при этом хрипы со стороны дыхательной системы появляются не всегда. Порой бывает просто ослабленное дыхание.

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