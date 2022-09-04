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1 час назад

Остеопат предупредил о смертельной опасности селфи

Газета.Ru

Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, что любовь к селфи может привести к обострению хронических заболеваний, травмам и даже смерти. Об этом сообщает URA.RU.

Остеопат предупредил о смертельной опасности селфи
Фото: Газета.руГазета.ру

«Обыденное на первый взгляд и безобидное занятие, сефли, может оказаться опасным для здоровья. В мире уже есть не единицы, а десятки различных случаев гибели во время этого занятия. Самое распространенное — это селфи в различных опасных местах, когда человек может отвлечься, оступиться, соскользнуть с большой высоты и разбиться на смерть», — рассказал Евдокимов.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев люди травмируются из-за невнимательности. По словам остеопата, в основном наблюдаются травмы ног, вывихи и перелом. Обострение хронических заболеваний шеи проявляется из-за того, что люди задирают голову и принимают неудобную позицию, чтобы выбрать более красивый ракурс, что влияет на смещение позвонков.

Ранее врач-невролог высшей категории Евгений Мосин рассказал, что внезапное появление боли в спине — это признак тяжелой и опасной патологии, которая может привести к гибели или инвалидности.

Новости,Сергей Евдокимов,
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