Остеопат предупредил о смертельной опасности селфи

«Обыденное на первый взгляд и безобидное занятие, сефли, может оказаться опасным для здоровья. В мире уже есть не единицы, а десятки различных случаев гибели во время этого занятия. Самое распространенное — это селфи в различных опасных местах, когда человек может отвлечься, оступиться, соскользнуть с большой высоты и разбиться на смерть», — рассказал Евдокимов.