Остеопат предупредил о смертельной опасности селфи

Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, что любовь к селфи может привести к обострению хронических заболеваний, травмам и даже смерти. Об этом сообщает URA.RU.
«Обыденное на первый взгляд и безобидное занятие, сефли, может оказаться опасным для здоровья. В мире уже есть не единицы, а десятки различных случаев гибели во время этого занятия. Самое распространенное — это селфи в различных опасных местах, когда человек может отвлечься, оступиться, соскользнуть с большой высоты и разбиться на смерть», — рассказал Евдокимов.
Он подчеркнул, что в большинстве случаев люди травмируются из-за невнимательности. По словам остеопата, в основном наблюдаются травмы ног, вывихи и перелом. Обострение хронических заболеваний шеи проявляется из-за того, что люди задирают голову и принимают неудобную позицию, чтобы выбрать более красивый ракурс, что влияет на смещение позвонков.
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