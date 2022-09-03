Доктор Мясников рассказал, из-за чего появляется варикоз

Неправильный образ жизни может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

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Доктор Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что основными факторами, провоцирующими варикоз, являются лишний вес, вредные привычки и отсутствие физической активности.

Важно избегать табака и алкоголя, больше двигаться и обеспечить полноценное здоровое питание. Это существенно снизит вероятность варикоза.