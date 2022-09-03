Доктор Мясников рассказал, из-за чего появляется варикоз

Неправильный образ жизни может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
Доктор Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что основными факторами, провоцирующими варикоз, являются лишний вес, вредные привычки и отсутствие физической активности.
Важно избегать табака и алкоголя, больше двигаться и обеспечить полноценное здоровое питание. Это существенно снизит вероятность варикоза.
Также для профилактики этого недуга следует укреплять мышцы. Необязательно заниматься спортом, важно хотя-бы побольше ходить.