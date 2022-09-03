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13 минут назад

Врач назвал холестерин полезным для продления молодости

Слово и Дело

Вопреки распространенному мнению об исключительном вреде холестерина, он помогает отсрочить старение организма. Об этом сообщил эксперт по гериатрической психиатрии Хидэки Вада.

Врач назвал холестерин полезным для продления молодости
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пожилые люди нередко сталкиваются с метаболическим синдромом, к появлению которого приводит холестерин. При этом состоянии в организме копится висцеральный жир, провоцирующий возникновение атеросклероза, сообщает издание Yahoo News Japan.

Однако не все знают, что холестерин также помогает сохранять клетки тела молодыми. Он используется в строительстве и обновлении мембран клеток тела. А при его дефиците они не могут восстанавливаться, из-за чего тело быстро стареет.

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