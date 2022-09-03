Врач назвал холестерин полезным для продления молодости

Вопреки распространенному мнению об исключительном вреде холестерина, он помогает отсрочить старение организма. Об этом сообщил эксперт по гериатрической психиатрии Хидэки Вада.

Пожилые люди нередко сталкиваются с метаболическим синдромом, к появлению которого приводит холестерин. При этом состоянии в организме копится висцеральный жир, провоцирующий возникновение атеросклероза, сообщает издание Yahoo News Japan.

Однако не все знают, что холестерин также помогает сохранять клетки тела молодыми. Он используется в строительстве и обновлении мембран клеток тела. А при его дефиците они не могут восстанавливаться, из-за чего тело быстро стареет.