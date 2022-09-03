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1 час назад

Стоматолог назвала способ сэкономить на лечении зубов

Lenta.ruиещё 1

Основательница и главный врач стоматологической клиники Наталия Кадькалова назвала способ сэкономить на лечении зубов. Комментарии специалиста приводит издание «Пятый канал».

Стоматолог назвала способ сэкономить на лечении зубов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, в первую очередь необходимо своевременно заниматься их профилактикой и следить за здоровьем полости рта в целом.

«Вообще никакое лечение не бывает эффективным. Эффективной бывает профилактика», — заявила Кадькалова.

При этом врач отметила, что в данном вопросе экономить не стоит.

«Если уже есть какие-то проблемы с зубами, которые необходимо решать, то я не советую экономить на этом. Нужно обратиться в хорошую клинику, к хорошему думающему стоматологу, чтобы потом не приходилось перелечивать этот зуб или систему зубов. С моей точки зрения, в этом есть грамотная экономия», — пояснила собеседница издания и добавила, что в ежедневном уходе за полостью рта нужно чистить зубы, а также использовать ирригатор и зубную нить.

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