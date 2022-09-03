Стоматолог назвала способ сэкономить на лечении зубов

«Если уже есть какие-то проблемы с зубами, которые необходимо решать, то я не советую экономить на этом. Нужно обратиться в хорошую клинику, к хорошему думающему стоматологу, чтобы потом не приходилось перелечивать этот зуб или систему зубов. С моей точки зрения, в этом есть грамотная экономия», — пояснила собеседница издания и добавила, что в ежедневном уходе за полостью рта нужно чистить зубы, а также использовать ирригатор и зубную нить.