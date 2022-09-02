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2 часа назад

Ученые объяснили, почему опасно ставить будильник на повтор

Letidor.ru

Каждому знакомо ощущение недосыпа, разбитости, унылости в утренние часы. Особенно трудно вставать в дождливую, холодную погоду или когда за окном еще темно. Но для некоторых утренний подъем оказывается непосильным занятием и в теплое светлое время суток, многие ставят несколько будильников, в надежде проснуться быстрее. Почему это может быть опасно, читайте в нашей новости.

Ученые объяснили, почему опасно ставить будильник на повтор
Фото: Фото: FreepikФото: Freepik

Ученые из университета Нотр-Дам в Соединенных Штатах провели исследование, участие в котором приняли несколько сотен добровольцев. Одни вставали по первому сигналу будильника, другие ставили его на повтор и просыпались позднее. Выяснилось, что установка сразу нескольких будильников или так любимая многими функция повтора сигнала вредит здоровью.

Постоянное чувство тревоги может спровоцировать подъем артериального давление, как следствие вызвать проблемы с сосудами и сердцем, пишет издание 6PR. Ранее «Летидор» писал о том, что как разбудить школьника утром.

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