Ученые объяснили, почему опасно ставить будильник на повтор

Каждому знакомо ощущение недосыпа, разбитости, унылости в утренние часы. Особенно трудно вставать в дождливую, холодную погоду или когда за окном еще темно. Но для некоторых утренний подъем оказывается непосильным занятием и в теплое светлое время суток, многие ставят несколько будильников, в надежде проснуться быстрее. Почему это может быть опасно, читайте в нашей новости.

Фото: Фото: Freepik Фото: Freepik

Ученые из университета Нотр-Дам в Соединенных Штатах провели исследование, участие в котором приняли несколько сотен добровольцев. Одни вставали по первому сигналу будильника, другие ставили его на повтор и просыпались позднее. Выяснилось, что установка сразу нескольких будильников или так любимая многими функция повтора сигнала вредит здоровью.