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19 минут назад

Педиатр Продеус развеял популярные мифы про ОРВИ

Letidor.ru

Осень традиционно приносит с собой сезон простуд и острых респираторных заболеваний. При этом многие до сих пор верят в мифы о сезонных болезнях. Одни утверждают, что простыть можно из-за сквозняка, другие пытаются вылечиться витаминами или медом. В какие мифы об ОРВИ давно пора перестать верить, читайте в нашей новости.

Педиатр развеял популярные мифы про ОРВИ
Фото: DepositphotosDepositphotos

Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус в своем Telegram-канале развеял популярные мифы об острой респираторной вирусной инфекции. Специалист рекомендует не пытаться вылечить простуду противовирусными препаратами, никакого эффекта не будет. Также многие считают, что в борьбе с простудой помогают народные средства и профилактический прием антибиотиков.

При ОРВИ лучше отказаться от посещения бани или сауны и не закапывать в нос сосудосуживающие препараты, это приведет к повреждению слизистой, лучше всего промывать нос солевым раствором. Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр предупредила об опасности использования сосудосуживающих капель.

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