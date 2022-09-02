Педиатр развеял популярные мифы про ОРВИ

Осень традиционно приносит с собой сезон простуд и острых респираторных заболеваний. При этом многие до сих пор верят в мифы о сезонных болезнях. Одни утверждают, что простыть можно из-за сквозняка, другие пытаются вылечиться витаминами или медом. В какие мифы об ОРВИ давно пора перестать верить, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус в своем Telegram-канале развеял популярные мифы об острой респираторной вирусной инфекции. Специалист рекомендует не пытаться вылечить простуду противовирусными препаратами, никакого эффекта не будет. Также многие считают, что в борьбе с простудой помогают народные средства и профилактический прием антибиотиков.