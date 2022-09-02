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2 часа назад

Врач рассказала о смертельной опасности курения во время стресса

Москва24

Курение во время стресса может привести к инсульту. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Врач рассказала о смертельной опасности курения во время стресса
Фото: Фото: depositphotos/NeydtStockФото: depositphotos/NeydtStock

По словам эксперта, во время стресса у человека происходит выброс соответствующих гормонов, может возникать повышение артериального давления и спазм сосудов. К последнему эффекту также приводит и курение.

Если у человека уже сосуды в состоянии повышенного тонуса, то дополнительное повышение тонуса сосудов за счет курения иногда может стоить жизни.

Татьяна Романенко

врач-терапевт

"Это способно спровоцировать ангинозный приступ (боль в груди. – Прим. ред.), и иногда это, к сожалению, может привести к инфаркту миокарда", – предупреждает специалист.

Распространенное мнение о том, что курение помогает снять стресс организма, – не более чем миф, заключила врач.

Ранее были названы привычки, которые убивают сердце. К ним, в частности, относится неправильное питание, поскольку оно приводит к избыточному весу. В результате страдает и сердце, может развиваться жировая дистрофия миокарда. Кроме того, негативными факторами являются регулярный недосып, курение, употребление алкоголя и чрезмерного количества кофе.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/02092022/496975?utm_source=CopyBuf

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