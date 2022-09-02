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2 часа назад

Врач назвала признаки начинающегося инсульта

Москва24иещё 2

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 перечислила признаки начинающегося инсульта.

Врач назвала признаки начинающегося инсульта
Фото: Фото: depositphotos/Jim_FilimФото: depositphotos/Jim_Filim

По ее словам, один из них – асимметрия лица, при которой человек может улыбнуться только одной стороной рта.

"Еще бывает слабость в руке или ноге. Обычно на той же стороне, где и нарушение улыбки. Иногда присутствует сильная, невыносимая головная боль", – говорит она.

"Может быть затруднена речь – когда человек не может сказать ничего. То есть он хочет сказать, но у него не получается", — врач-терапевт Надежда Чернышова

Кроме того, начинающийся инсульт может сопровождаться потерей сознания и потерей ориентации в пространстве. При наличии таких признаков терапевт советует незамедлительно вызывать скорую помощь.

Ранее врач-кардиолог Дарья Сергеева рассказала, что в группу риска по инсульту входят люди, страдающие от артериальной гипертензии, атеросклероза и высокого холестерина в крови. Таким гражданам специалист посоветовала регулярно посещать врача и не забывать принимать лекарства.

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