Диетолог: резкое изменение веса может говорить о проблемах со здоровьем

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала в интервью изданию «Прайм», что стремительное изменение веса может означать наличие серьезных проблем со здоровьем.

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По ее словам, быстрый сброс веса может сигнализировать о туберкулезе, онкологическом заболевании или тиреотоксикозе, поэтому в этом случае необходимо срочно обратиться к врачу. Пройти обследование эксперт также рекомендовала при потере аппетита и чувстве тошноты, которые означают системную интоксикацию.

При этом быстрый набор веса приводит ко всем болезням, которые бывают из-за избыточного питания, что также опасно для здоровья. Так, например, избыточный вес и постоянная жажда могут быть симптомами сахарного диабета. Стремительный набор веса сопровождаемое онемением ног у курильщика может говорить о хроническом сужении артерий, а с внезапным изменением поведения или потерей сознания — опухоль головного мозга или рассеянный склероз.

«Необходимо сделать УЗИ артерий конечностей, потому что это может говорить о таком грозном заболевании у курильщиков, как облитерирующий эндартериит», — предупредила собеседница агентства, добавив, что речь идет о хроническом сужении артерий на фоне постоянного курения.