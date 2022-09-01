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1 час назад

Врач рассказал, как резкое похолодание может отразиться на здоровье

Ferra.ru

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил, что в Москве ожидается резкое похолодание — в первые дни сентября температура с текущих значений опустится до 14 градусов по Цельсию. Это может вызвать обострение лtгочных и сердечно-сосудистых заболеваний у метеозависимых людей.

Врач рассказал, как резкое похолодание может отразиться на здоровье
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Причём некомфортно при перепадах температур себя чувствуют и здоровые люди. А людям, которые страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и лёгких может резко стать плохо из-за скачков давления, дефицита кислорода.

И если при постепенном снижении температуры человек успевает в разной степени, в зависимости от состояния здоровья, адаптироваться, то резкие перепады — всегда стресс для организма.

Врач порекомендовал «утеплиться» — чтобы не переохладиться. Потому что переохлаждение «резко угнетает иммунитет и открывает ворота для простудных заболеваний». Следует надевать вещи, рассчитанные на соответствующую температуру. При этом «пить специальные препараты для профилактики простуды не нужно».

Врач также отметил, что иммунитет нужно поддерживать питанием — сейчас в избытке фруктов и овощей. А также необходимо спать достаточное количество времени.

Кроме того, Тяжельников отметил, что людям, имеющим ослабленное здоровье, хронические заболевания, необходимо ежедневно контролировать своё артериальное давление, своевременно принимать прописанные врачом препараты, а выходя из дома, иметь при себе лекарства на случай обострения болезни для купирования приступа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости,Андрей Тяжельников,
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