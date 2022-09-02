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2 часа назад

Врачи показали, что мужчины с низким уровнем тестостерона тяжелее болеют коронавирусом

Газета.Ruиещё 2

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что прием тестостерона при низким уровне этого гормона может защитить мужчин от тяжелых последствий COVID-19 и снизить нагрузку на больницы во время вспышек инфекции.

Врачи доказали, что мужчины с низким уровнем тестостерона тяжелее болеют коронавирусом
Фото: Dolores Ochoa/APDolores Ochoa/AP

Статья опубликована в JAMA Network Open.

Авторы включили в анализ данные 723 мужчин с положительным результатом на SARS-CoV-2, которые были получены в основном в 2020 году — до начала вакцинации. Они обнаружили, что 116 мужчин с низким уровнем тестостерона в 2,4 раза чаще нуждались в госпитализации, чем 427 мужчин с нормальным уровнем гормонов. При этом 180 мужчин, которые проходили гормональную терапию тестостероном из-за его дефицита, выявленного до инфицирования, имели такую же вероятность госпитализации, как и мужчины, у которых тестостерон всегда был в норме.

Ученые показали, что риск максимален при уровне тестостерона ниже 200 нанограммов на децилитр при нормальном диапазоне от 300 до 1000 нанограммов на децилитр. Этот эффект не зависел от других факторов риска — возраста, ожирения, диабета и так далее.

Низкий уровень тестостерона встречается очень часто: до трети мужчин старше 30 имеют его. Авторы работы считают, что COVID-19 еще долго будет оставаться проблемой, потому что вирус продолжает развивать новые варианты, которые избегают иммунного ответа. Их выводы могут помочь разработать стратегии для снижения числа госпитализаций. Терапия тестостероном, тем не менее, имеет серьезные побочные эффекты, включая повышенный риск рака предстательной железы и сердечных заболеваний. Кроме того, чтобы убедительно продемонстрировать зависимость тяжести течения коронавирусной инфекции от уровня тестостерона, потребуются клинические испытания.

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