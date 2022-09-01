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1 час назад

Врачи объяснили, почему у женщин растут волосы на подбородке

Диана Товсепова

Многие женщины ведут многолетнюю борьбу с жесткими единичными волосками на подбородке. Об этой проблеме рассказала Сьюзан Массик, доктор медицинских наук, доцент дерматологии. Об этом сообщает издание Self.

По словам врачей, тело, включая лицо и шею, покрыто пушковыми волосами, но иногда пушковые волосы могут превратиться в жесткие, терминальные волосы.

Как объясняют специалисты, это происходит чаще всего из-за тестостерона.

"У всех есть этот гормон в организме, но некоторые люди производят его больше, чем другие, и волосяные фолликулы каждого человека реагируют на различные уровни гормона по-разному. У женщин в основном пушковые волосы и очень небольшое количество густых темных волос на лице", — рассказывает SELF Синди Вассеф, доктор медицинских наук , доцент Центра дерматологии Рутгерса.

Кроме того, некоторые особенности организма приводят к большему росту волос на теле и лице у женщин. Например, люди с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) , например, имеют высокий уровень андрогенов (группа половых гормонов, в которую входит тестостерон), что приводит к лишней растительности на теле.

«Рост волос происходит там, где сосредоточены волосяные фолликулы, — добавляет доктор Массик, — поэтому нет ничего необычного в том, что одни и те же волосы снова появляются».

Специалисты советуют избавляться от этих волос, просто выщипывая их, или прибегнув к восковой/лазерной эпиляции.

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