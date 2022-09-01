Врач предупредил сердечников о возможном ухудшении состояния

Резкое похолодание может негативно отразиться на здоровье людей с больным сердцем, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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Из-за похолодания у них могут появиться слабость и отдышка, вызванная нехваткой кислорода. Кроме того, возможны скачки внутричерепного и артериального давления, головные боли, тошнота, приступы стенокардии.

Специалист отметил, что к резкому похолоданию стоит подготовиться всем, одеваясь по погоде, чтобы не переохладиться. А вот принимать специальные препараты для профилактики простудных заболеваний не стоит, говорит Тяжельников. Достаточно правильно и сбалансировано питаться, уделяя особое внимание овощам и фруктам, чтобы поддержать иммунитет.