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31 минуту назад

Врач Тяжельников предупредил сердечников о возможном ухудшении состояния из-за похолодания

runews24.ru

Резкое похолодание может негативно отразиться на здоровье людей с больным сердцем, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач предупредил сердечников о возможном ухудшении состояния
Фото: runews24runews24

Из-за похолодания у них могут появиться слабость и отдышка, вызванная нехваткой кислорода. Кроме того, возможны скачки внутричерепного и артериального давления, головные боли, тошнота, приступы стенокардии.

Специалист отметил, что к резкому похолоданию стоит подготовиться всем, одеваясь по погоде, чтобы не переохладиться. А вот принимать специальные препараты для профилактики простудных заболеваний не стоит, говорит Тяжельников. Достаточно правильно и сбалансировано питаться, уделяя особое внимание овощам и фруктам, чтобы поддержать иммунитет.

Напомним, ранее гастроэнтеролог, терапевт, врач первой категории Сергей Лопатин рассказал от каких овощей и фруктов лучше отказаться людям за 50 лет.

Новости,Андрей Тяжельников,
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