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10 минут назад

Врач предупредил курящих людей о популярной болезни после 50 лет

РИА "ФедералПресс"

Долго курящие мужчины к 50 годам входят в группу риска по атеросклерозу, одним из признаков этого недуга является зябкость конечностей. Об этом рассказал невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов.

Врач предупредил курящих людей о популярной болезни после 50 лет
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если мы рассматриваем системные проявления атеросклероза, мужчины со слабой физической нагрузкой вынуждены каждые 50 метров останавливаться из-за резких болей, связанных с критической ишемией мышц», – пояснил специалист.

По его словам, у человек испытывает недостаток поступления крови в сердечные мышцы. В результате у него возникает стенокардия. Рустем Гайфутдинов добавил, что на заболевание могут также указывать мушки перед глазами и головокружение при резких движениях, пишет издание News.ru.

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