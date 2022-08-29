Врач предупредил курящих людей о популярной болезни после 50 лет

Долго курящие мужчины к 50 годам входят в группу риска по атеросклерозу, одним из признаков этого недуга является зябкость конечностей. Об этом рассказал невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов.

По его словам, у человек испытывает недостаток поступления крови в сердечные мышцы. В результате у него возникает стенокардия. Рустем Гайфутдинов добавил, что на заболевание могут также указывать мушки перед глазами и головокружение при резких движениях, пишет издание News.ru.