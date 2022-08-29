Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
2 часа назад

Врач пояснил, опасно ли появление веснушек во взрослом возрасте

Вечерняя Москваиещё 1

Старший научный сотрудник НМИЦ им. Блохина, член Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), кандидат медицинских наук Игорь Самойленко рассказал, опасно ли появление веснушек во взрослом возрасте.

Врач пояснил, опасно ли появление веснушек во взрослом возрасте
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, веснушки сами по себе не опасны, они практически никогда не перерождаются в злокачественные новообразования. Чаще всего они появляются в детском возрасте под воздействием солнечных лучей.

Если веснушки впервые проявились у человека во взрослом возрасте, то, во-первых, нужно убедиться, что это именно веснушки. Некоторые виды злокачественных опухолей для неопытного глаза, например злокачественное лентиго или даже меланома, ничем не отличаются от веснушек. И дерматоонкологи на приеме часто обнаруживают такие повреждения у пациентов, которые обратились по поводу других проблем.

Если веснушки появляются каждое лето, следует на регулярной основе посещать дерматолога или онколога, чтобы убедиться, что, помимо веснушек, у человека нет других следствий фотоповреждения, передает aif.ru.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители