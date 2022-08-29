Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
42 минуты назад

Аллерголог предупредила о вреде посудомоечных машин

Слово и Дело

Неправильное использование бытовой техники может спровоцировать ухудшение здоровья. Так, в посудомоечной машине рискуют завестись грибок и плесень, сообщила врач-аллерголог Елена Парецкая.

Аллерголог предупредила о вреде посудомоечных машин
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Из-за недостаточного просушивания и теплой воды в посудомоечной машине создаются идеальные условия для размножения различной патогенной микрофлоры. Это опасно для людей, страдающих от аллергий.

«Особенно опасны плесень и грибки рода Кандида. Они могут провоцировать инфекции у людей, которые имеют сниженную резистентность организма», — сообщила медик в беседе с порталом «Доктор Питер».

Также важно периодически проводить уборку холодильника. Неправильное хранение продуктов может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители