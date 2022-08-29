Аллерголог предупредила о вреде посудомоечных машин

Неправильное использование бытовой техники может спровоцировать ухудшение здоровья. Так, в посудомоечной машине рискуют завестись грибок и плесень, сообщила врач-аллерголог Елена Парецкая.
Из-за недостаточного просушивания и теплой воды в посудомоечной машине создаются идеальные условия для размножения различной патогенной микрофлоры. Это опасно для людей, страдающих от аллергий.
«Особенно опасны плесень и грибки рода Кандида. Они могут провоцировать инфекции у людей, которые имеют сниженную резистентность организма», — сообщила медик в беседе с порталом «Доктор Питер».
Также важно периодически проводить уборку холодильника. Неправильное хранение продуктов может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.