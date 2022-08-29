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2 часа назад

Можно ли заболеть раком из-за стресса: ответ онколога

РИА "ФедералПресс"

Стресс не может стать основной причиной онкологии у человека, однако может запустить процессы, которые в конечном итоге негативно повлияют на организм. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» рассказал врач-онколог Вадим Покровский.

Можно ли заболеть раком из-за стресса: ответ онколога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В основе любого опухолевого заболевания будут лежать генетические поломки, мутации в каких генах, онкогенах или генах онкосупрессорах», – объяснил онколог.

А вот что касается напряженной работы, то здесь можно выстроить логическую цепочку, как от стресса может развиваться онкологическое заболевание.

Стресс может изменять гормональный фон, при этом обычно увеличивается количество кортизола. Может изменяться и синтез других стероидных гормонов, например, эстрогены обладают канцерогенным действием.

Также может быть следующая цепочка: стресс способен спровоцировать язву желудка. Нет прямого доказательства, что это является предраковым состоянием. Но в то же самое время может происходить колонизация Helicobacter pylori, которые уже ассоциированы с предраковым состоянием и риском развития рака желудка.

Новости,Вадим Покровский,
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