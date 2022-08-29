Можно ли заболеть раком из-за стресса: ответ онколога

Стресс не может стать основной причиной онкологии у человека, однако может запустить процессы, которые в конечном итоге негативно повлияют на организм. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» рассказал врач-онколог Вадим Покровский.

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«В основе любого опухолевого заболевания будут лежать генетические поломки, мутации в каких генах, онкогенах или генах онкосупрессорах», – объяснил онколог.

А вот что касается напряженной работы, то здесь можно выстроить логическую цепочку, как от стресса может развиваться онкологическое заболевание.

Стресс может изменять гормональный фон, при этом обычно увеличивается количество кортизола. Может изменяться и синтез других стероидных гормонов, например, эстрогены обладают канцерогенным действием.