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39 минут назад

Врач назвал четыре фактора риска развития диабета

Мослента

Четыре фактора риска развития сахарного диабета «Мосленте» назвал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Это возраст старше 45 лет, преддиабет, метаболический синдром и ожирение.

Врач назвал четыре фактора риска развития диабета
Фото: МослентаМослента

Преддиабетом называется нарушение показателей уровня глюкозы в крови натощак и нарушение толерантности к глюкозе, объяснил медик. Метаболический синдром — это совокупность таких симптомов, как абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, повышение уровня глюкозы в крови и нарушение липидного баланса. Кроме того, риск развития диабета растет пропорционально лишнему весу. При третьей степени ожирения возможность его развития увеличивается более чем в 10 раз.

«Коварство диабета заключается в том, что при отсутствии должного контроля уровня глюкозы крови осложнения развиваются постепенно, незаметно для больного, на протяжении нескольких лет. Ничего не беспокоит, а значит поводов для обследования и лечения нет», — рассказал Садыков.

Болезнь в первую очередь поражает глаза, почки, периферическую нервную систему, головной мозг, сердце и крупные сосуды. Врач объяснил, что вылечить сахарный диабет невозможно. Цель терапии — держать уровень гликемии на оптимальных значениях.

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