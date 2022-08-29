Врач назвал четыре фактора риска развития диабета

Преддиабетом называется нарушение показателей уровня глюкозы в крови натощак и нарушение толерантности к глюкозе, объяснил медик. Метаболический синдром — это совокупность таких симптомов, как абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, повышение уровня глюкозы в крови и нарушение липидного баланса. Кроме того, риск развития диабета растет пропорционально лишнему весу. При третьей степени ожирения возможность его развития увеличивается более чем в 10 раз.