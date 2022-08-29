Врач назвал четыре фактора риска развития диабета

Четыре фактора риска развития сахарного диабета «Мосленте» назвал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Это возраст старше 45 лет, преддиабет, метаболический синдром и ожирение.
Преддиабетом называется нарушение показателей уровня глюкозы в крови натощак и нарушение толерантности к глюкозе, объяснил медик. Метаболический синдром — это совокупность таких симптомов, как абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, повышение уровня глюкозы в крови и нарушение липидного баланса. Кроме того, риск развития диабета растет пропорционально лишнему весу. При третьей степени ожирения возможность его развития увеличивается более чем в 10 раз.
«Коварство диабета заключается в том, что при отсутствии должного контроля уровня глюкозы крови осложнения развиваются постепенно, незаметно для больного, на протяжении нескольких лет. Ничего не беспокоит, а значит поводов для обследования и лечения нет», — рассказал Садыков.
Болезнь в первую очередь поражает глаза, почки, периферическую нервную систему, головной мозг, сердце и крупные сосуды. Врач объяснил, что вылечить сахарный диабет невозможно. Цель терапии — держать уровень гликемии на оптимальных значениях.