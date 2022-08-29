Академик назвал россиянам способы облегчения приступа мигрени

– Говорят, помогает сладкое, но шоколад при мигрени есть нельзя. Некоторые спасаются теплым душем и ванной при неярком освещении. Можно также полежать в комнате с приглушенным светом, помассировать виски, лоб, шею, плечи, – цитирует СМИ академика.