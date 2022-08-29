Академик назвал россиянам способы облегчения приступа мигрени

Профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, как облегчить приступ головной боли.
Как рассказал журналистам медик, при появлении приступа мигрени в первую очередь необходимы тишина и покой. Также для борьбы с головной болью могут помочь теплый душ, сладкие продукты и массаж, передает издание URA.RU.
– Говорят, помогает сладкое, но шоколад при мигрени есть нельзя. Некоторые спасаются теплым душем и ванной при неярком освещении. Можно также полежать в комнате с приглушенным светом, помассировать виски, лоб, шею, плечи, – цитирует СМИ академика.
Он подчеркнул, что при участившихся приступах этого неврологического заболевания необходимо комплексное лечение. Оно подразумевает соблюдение режима питания, обязательную физическую активность, четкий режим сна и регулярное посещение врача для наблюдения за состоянием сосудов.