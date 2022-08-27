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1 час назад

Добавку для улучшения работы мозга начали производить в технополисе «Москва»

Агентство «Москва»

Компания, локализованная в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва», запустила в производство новый продукт с антивозрастным эффектом. Новинка помогает улучшить метаболизм мозга, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Добавку для метаболизма мозга запустили в производство
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Компания «Академия-Т» на протяжении 25 лет создает наукоемкие технологии производства новых продуктов лечебного, профилактического, спортивного питания, биологически активных добавок. С 2016 года предприятие работает на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы. Сегодня «Академия-Т» располагает здесь современным производством, которое соответствует всем международным стандартам. Сейчас идут переговоры о поставках нового вида продукции компании в сетевые ритейлеры и маркетплейсы»,

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– приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского.

Отмечается, что новый продукт – МСТ (medium chain tryglycerides) - помогает улучшить метаболизм мозга, обладает антивозрастными и противовирусными свойствами. МСТ – это полученная из кокосового масла фракция жирных кислот со средней длиной цепи, которая усваивается более эффективно. При этом новый продукт «Академии-Т» получил не масляную, а порошковую форму. В отличие от масел, МСТ не требуется желчь для усвоения. Он сразу поступает с кровотоком в печень, где метаболизируется в кетоновые тела, в основном в В-гидроксибутират (ВНВ). Именно он позволяет контролировать чувство голода, снижает воспаление и защищает от вредных эффектов повышенного потребления соли. В настоящее время он признан важнейшим антивозрастным метаболитом.

Как уточняется, порошок можно добавлять в напитки или готовую пищу, а также использовать при приготовлении пищи.

«Сочетание фундаментальных и прикладных исследований в области физической химии высокомолекулярных соединений, физиологии пищеварения и пищевой технологии позволяет «Академии-Т», работающей на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», создавать востребованные отечественные продукты лечебного питания. Сегодня предприятие производит в год более 600 тыс. единиц продукции»,

– цитирует пресс-служба генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева.

Новости,Владислав Овчинский,Геннадий Дегтев,
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