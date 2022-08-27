Добавку для метаболизма мозга запустили в производство

«Компания «Академия-Т» на протяжении 25 лет создает наукоемкие технологии производства новых продуктов лечебного, профилактического, спортивного питания, биологически активных добавок. С 2016 года предприятие работает на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы. Сегодня «Академия-Т» располагает здесь современным производством, которое соответствует всем международным стандартам. Сейчас идут переговоры о поставках нового вида продукции компании в сетевые ритейлеры и маркетплейсы»,

Отмечается, что новый продукт – МСТ (medium chain tryglycerides) - помогает улучшить метаболизм мозга, обладает антивозрастными и противовирусными свойствами. МСТ – это полученная из кокосового масла фракция жирных кислот со средней длиной цепи, которая усваивается более эффективно. При этом новый продукт «Академии-Т» получил не масляную, а порошковую форму. В отличие от масел, МСТ не требуется желчь для усвоения. Он сразу поступает с кровотоком в печень, где метаболизируется в кетоновые тела, в основном в В-гидроксибутират (ВНВ). Именно он позволяет контролировать чувство голода, снижает воспаление и защищает от вредных эффектов повышенного потребления соли. В настоящее время он признан важнейшим антивозрастным метаболитом.