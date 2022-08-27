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1 час назад

Названы симптомы инфаркта, которые могут появиться за месяц

Вечерняя Москва

Чтобы предупредить сердечно-сосудистую катастрофу, нужно внимательно прислушиваться к своему организму. В некоторых случаях он бьет тревогу заранее. Об этом сообщили европейские ученые.

Они отметили, что на спасение человека с инфарктом есть не так много времени. Несмотря на все достижения современной медицины, многие пациенты с инфарктом умирают в первые семь дней заболевания. И чаще всего виной тому становится несвоевременная помощь.

По словам специалистов, некоторые признаки появляются аж за месяц до сердечного приступа. Ученые проанализировали состояние 500 женщин, которые перенесли инфаркт. Выяснилось, что 95 процентов пострадавших за месяц до приступа страдали от сильной усталости, одышки и проблем со сном.

Кроме того, специалисты выяснили, что от боли в груди — главного симптома сердечного приступа — мужчины страдают чаще женщин, пишет издание Express.

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