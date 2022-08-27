Психотерапевт объяснила «застревание» песен в голове

«Английские ученые даже придумали название этому феномену — earworm (дословно "ушной червь"). Такие состояния объясняются тем, что чаще всего прилипчивые мелодии достаточно просты, а текст в большинстве случаев незамысловат. Поэтому назойливые песни легко запоминаются. Это происходит в моменты, когда мы либо слишком сильно погрузились в мыслительный процесс, либо, наоборот, ничем не заняты», — рассказывает психотерапевт.