Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
58 минут назад

Психотерапевт объяснила «застревание» песен в голове

Lenta.ru

Врач-психиатр Галина Родригес-Родригес объяснила феномен «застревающих» в голове песен — с проблемой сталкиваются 95 процентов жителей Земли. Об этом пишут «Известия».

Психотерапевт объяснила «застревание» песен в голове
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Английские ученые даже придумали название этому феномену — earworm (дословно "ушной червь"). Такие состояния объясняются тем, что чаще всего прилипчивые мелодии достаточно просты, а текст в большинстве случаев незамысловат. Поэтому назойливые песни легко запоминаются. Это происходит в моменты, когда мы либо слишком сильно погрузились в мыслительный процесс, либо, наоборот, ничем не заняты», — рассказывает психотерапевт.

Людям запоминаются даже песни или мелодии, которые им совсем не нравятся, подчеркивает врач. Из-за этого человек подвергается стрессу, отчего существенно снизжается способность сосредоточиться на чем-либо важном.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители