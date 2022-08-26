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1 час назад

Кардиологи связали недостаток сна с высоким риском инсульта

Газета.Ru

Кардиологи из Французского национального института здравоохранения выяснили, что у людей, которые хорошо спят, риск сердечных заболеваний и инсульта на 74% ниже. Результаты работы были представлены на конференции Европейского общества кардиологов.

Кардиологи связали недостаток сна с высоким риском инсульта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи изучили данные о 7200 пациентах в возрасте от 50 до 75 лет. Ученые собрали различную информацию о состоянии здоровья участников, включая данные об их сне. Далее в течение 10 лет за состоянием добровольцев следили, чтобы узнать, не развились ли у них сердечные заболевания или инсульт.

В начале исследования у 10% участников был «оптимальный» показатель сна, что означает, что они спали от семи до восьми часов в сутки. У них также не наблюдались бессонница и дневная сонливость. Остальные 90% имели проблемы со сном.

На восьмой год наблюдения у 275 человек развилась ишемическая болезнь сердца или был инсульт – все они имели проблемы со сном.

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