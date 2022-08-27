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3 часа назад

Доктор Павлова высказалась об опасности сои для мужчин

Мослентаиещё 1

Об опасности сои для мужчин высказалась в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог Зухра Павлова в ответ на вопрос одного из своих пациентов.

Доктор Павлова высказалась об опасности сои для мужчин
Фото:  Мослента Мослента

«Правда ли, что в сое много женского гормона, и мужчинам лучше ее не употреблять?» — спросили Павлову. «Там содержатся не женские гормоны, а фитоэстрогены — растительные соединения, которые сходны по строению с эстрадиолом. Эстрадиол — это условно женский гормон. Вообще у нас все гормоны общие, и разница только в количестве», — объяснила врач.

Эндокринолог добавила, что у исследователей нет единого мнения по поводу фитоэстрогенов, ведь они имеют одновременно и эстрогенный, и антиэстрогенный эффект. Часть ученых считает, что они негативно влияют на мужской организм, но другие уверены в обратном.

«Логика подсказывает, что, будь соя губительна, то первыми бы пострадали азиатские мужчины, которые получают ее еще в утробе матери. Между тем, наоборот, Япония считается страной долгожителей. А вот благодаря или вопреки сои — ясности нет», — заявила Павлова. Специалист уточнила, что своим пациентам разрешает включать в рацион сою.

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