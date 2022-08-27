Доктор Павлова высказалась об опасности сои для мужчин

«Правда ли, что в сое много женского гормона, и мужчинам лучше ее не употреблять?» — спросили Павлову. «Там содержатся не женские гормоны, а фитоэстрогены — растительные соединения, которые сходны по строению с эстрадиолом. Эстрадиол — это условно женский гормон. Вообще у нас все гормоны общие, и разница только в количестве», — объяснила врач.