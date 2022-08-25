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1 час назад

Не хуже врача: в России компьютеры начнут проверять людей на депрессию

Ferra.ru

В Сети появилась информация о свежей разработке российских специалистов из Сеченовского университета. Они взялись за создание первого в стране приложения, которое предназначено для самостоятельной диагностики депрессивного состояния.

В России компьютеры начнут проверять людей на депрессию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В качестве основного рабочего материала технология искусственного интеллекта использует речь пользователя — она анализирует её. При этом в случае, если это необходимо, программа, предложит обратиться к врачу за полноценной помощью.

Сообщается, что приложение будет отмечать маркеры депрессивного состояния, проверяя тон и скорость речи пользователя. Нейросеть будет отвечать за проверку собранных данных. При этом софт не будет брать на себя постановку диагноза — это всё ещё должен будет сделать специалист.

Первый в России информационный продукт поможет выявить депрессию на основе речевого анализа. Нам удалось собрать достаточно данных, чтобы подтвердить, что для пациентов с депрессивными симптомами характерно большое число специфических речевых особенностей,

— Беатриса Волель, руководитель проекта.

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