Врач предупредил об опасности аттракционов со свободным падением

«Если у человека есть проблемы с сосудами, гипертоническая болезнь, выраженный шейный остеохондроз или присутствуют интенсивные боли, были операции на сердце, то им, наверное, не стоит заниматься таким экстремальным развлечением, потому что при падении идет достаточно сильная перегрузка и это вряд ли позитивно скажется на здоровье», — сказал Евдокимов, также посоветовав не ходить на такие аттракционы впечатлительным людям.