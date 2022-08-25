Медики предупредили об опасности веснушек у взрослых

Веснушки в большинстве случаев безобидны, но иногда связаны с риском развития меланомы. Об этом рассказала невролог, педиатр, врач превентивной медицины Ольга Гофман в беседе с «Лентой.ру».

Эфелиды ( веснушки) чаще всего появляются у светлокожих людей с голубыми или серо-голубыми глазами, а также у тех, кто может похвастаться рыжими и светлыми волосами.

По словам врача, веснушки считаются нормой, если появляются у детей в возрасте от двух-трех лет и до подросткового возраста. После чего они проходят и больше не появляются.

Ученые при этом обнаружили в исследованиях связь веснушек с онкологическими заболеваниями кожи. Так, у людей с определенным типом внешности веснушки могут быть связаны с повышенным риском развития меланомы.

Врач отметила, что за изменениями пигментации нужно следить, потому как в 75 процентах случаев меланомами являются новые пятна, а остальные 25 процентов меланом образуются в уже имеющихся веснушках или родинках.

В двух из шести случаях при гистологическом срезе обнаруживается атипичное строение пигментных клеток родинок или веснушек.