Москва готовится к переходу на новый стандарт оказания экстренной помощи

Каждый день в московские больницы поступает более 10 тысяч пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, а за год в городе спасают более миллиона человек в жизнеугрожающих ситуациях.

Фото: Пресс-служба Депздрава Москвы Пресс-служба Депздрава Москвы

Когда счет идет на секунды, действовать нужно быстро и слаженно. Во многих московских больницах действуют современные методы оказания экстренной помощи. Но для повышения ее качества нужен был единый стандарт. В Москве разрабатывают и готовят к внедрению именно такой единый стандарт оказания экстренной медицинской помощи.

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Разработкой нового единого стандарта занялись крупнейшие многопрофильные больницы. Во главу угла были поставлены качество, скорость и эффективность оказываемой помощи. Стандарт затронул все ее возможные стороны: от создания инфраструктуры и оснащения новых клиник оборудованием до разработки четких алгоритмов по каждому случаю для каждого сотрудника.

«Мы вместе с врачами уже долгое время занимаемся разработкой нового стандарта экстренной помощи – анализируем лучшие мировые практики и наработанный в Москве опыт. Основой стандарта станут единые четкие алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи. Внедрение мы начнем с создания принципиально новой инфраструктуры в виде шести уникальных скоропомощных комплексов, которые откроются уже в следующем году. Мы разрабатываем стандарт их оснащения, четкую последовательность действий по каждому экстренному случаю и уникальную программу обучения медработников», — объясняет Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.

Как создавался стандарт

Первый этап начался в 2018 году с проектирования и строительства шести новых скоропомощных стационаров общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Разработчики учли опыт лучших клиник экстренной и неотложной помощи ОАЭ, Японии, США и Великобритании. На сегодняшний день аналогов таким объектам в России нет.

Шесть скоропомощных стационарных комплексов начнут работу в 2023 году при крупнейших столичных больницах:

- НИИ СП имени Н.В. Склифосовского

Начало работы – январь 2023 года

- ГКБ имени В.В. Вересаева

Начало работы – январь 2023 года

- ГКБ им. С.П. Боткина

Начало работы – первое полугодие 2023 года

- ГКБ № 15 имени О.М. Филатова

Начало работы – первое полугодие 2023 года

- ГКБ имени В.М. Буянова

Начало работы – второе полугодие 2023 года

- ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Начало работы – второе полугодие 2023 года

На втором этапе, к которому приступили в 2021 году, специалисты занимались созданием нового стандарта, в ближайших планах — формирование команд новых скоропомощных комплексов.

Следующий — третий — этап внедрения стартует в 2023 году, когда новые скоропомощные комплексы начнут свою работу.

Единый порядок действий

Каждый специалист в цепочке должен четко знать, что и в какой последовательности делать, начиная с момента, когда пациент поступает в приемное отделение вплоть до операции в уникальных гибридных операционных. В стандарте предусмотрены все возможные экстренные ситуации, и для 96% из них разработан алгоритм действий всех сотрудников, участвующих в оказании экстренной помощи, от медсестры до нейрохирурга. Диагностика, исследования, манипуляции, их сроки и объем выполнения, а также последовательность проведения — всего разработано 87 специальных алгоритмов. Строгие, максимально продуманные алгоритмы позволяют специалистам понимать — кто, что и в какой момент должен делать, чтобы пациент получил помощь эффективно и быстро.

Профессионализм и работа в команде

Современный специалист должен одинаково владеть и знаниями, и навыками. Стандарт предъявляет единые высокие требования к компетенциям медицинских работников и позволяет пройти комплексную образовательную программу, в которую также включены развитие навыков командной работы и общения с коллегами, пациентами и их близкими.

Самое современное оборудование

Можно быть профессионалом высшего класса, но какая будет польза от знаний, если работать приходится на устаревшем оборудовании? Новые скоропомощные центры будут оснащены самой современной техникой: КТ, МРТ, ангиографы, гибридные комплексы для операционных, УЗИ экспертного класса, навигационные системы, эндоскопическое и лабораторное оборудование, оборудование для отделения реанимации и интенсивной терапии — всего более 10 тысяч единиц техники.

Также будут оборудованы почти 60 высокотехнологичных операционных, часть из них гибридные, которые позволяют проводить сложнейшие хирургические, нейрохирургические, сосудистые, травматологические и кардиохирургические вмешательства. Такие операционные не имеют аналогов в России.

Цифровые технологии

Новый стандарт предусматривает цифровую интеграцию скорой помощи, центра медицины катастроф, санитарной авиации, стационаров и поликлиник. Все медицинские документы, касающиеся пациента, будут доступны врачам в режиме 24/7. Специалист приемного отделения сможет их посмотреть еще до приезда скорой помощи в стационар.

В некоторых многопрофильных стационарах Москвы уже активно используется цифровая система оценки состояния пациентов. Она позволяет определять степень тяжести состояния пациентов и выявлять тех, кому требуется срочная медицинская помощь. Сервис помогает врачам заметить возможные риски. Такая система будет использоваться и во всех новых скоропомощных комплексах.

При необходимости врачи смогут использовать технологии искусственного интеллекта и телемедицинские консультации с центром критических состояний с помощью дополненной реальности.

Стандарт организации скоропомощных комплексов

Все скоропомощные стационары будут организованы таким образом, что поступающие пациенты, в зависимости от тяжести их состояния, будут распределяться по функциональным зонам — красной, желтой и зеленой. Планировка всех помещений обеспечивает оптимальное передвижение пациентов и медицинского персонала для выполнения диагностических и лечебных процедур.

Еще один важный момент — внедрение в практику концепции «врач к пациенту», когда необходимые диагностические процедуры и осмотры выполняются у постели больного, без перемещения по кабинетам.

В ГКБ им. С.П. Боткина уже действуют некоторые элементы нового стандарта.

«Состояние поступившего человека оперативно оценивает прямо в холле приемного покоя квалифицированный врач с помощью цифрового сервиса триаж. В зависимости от степени тяжести состояния пациент направляется в одну их трех зон — красную, желтую или зеленую. В красную зону поступают самые тяжелые пациенты, требующие немедленных реанимационных мероприятий или же экстренного проведения операции. В желтой зоне размещаются пациенты средней тяжести, там проходит оперативная диагностика для прояснения клинической картины по принципу «врач к пациенту». Специалисты сами приходят к больным и проводят необходимые исследования. Такой подход позволяет сэкономить время пациента и потратить его на оказание качественной помощи. Зеленая зона сейчас представлена кабинетной системой, где идет прием врачей-специалистов, и диагностическими кабинетами», — рассказывает Зураб Багателия, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ им С.П. Боткина.

Удобная и интуитивно понятная система навигации позволит бригадам скорой помощи, пациентам и персоналу быстро ориентироваться в пространстве и не терять секунды драгоценного времени. А просторные открытые помещения, мягкое рассеянное освещение, спокойная цветовая гамма и живые растения создадут максимально комфортную обстановку.

Когда человек в центре внимания

Впервые в командах стационаров будут работать социальные координаторы, которые возьмут на себя все функции, не связанные непосредственно с медициной.

Пациенты, поступившие в скоропомощной стационар, смогут получить психологическую помощь. Также во время пребывания в больнице им помогут решить срочные бытовые вопросы, которые требуют внимания. Если после выписки человек будет нуждаться в социальной помощи, ему помогут оформить необходимые документы.

Родные и близкие смогут позвонить в контакт-центр, чтобы узнать о состоянии пациента, о процедурах и манипуляциях или о переводе в другое отделение.

Особое внимание будет отведено обезболиванию: для удобства пациентов будет использоваться визуально-аналоговая шкала для оценки боли на всех этапах, на основе которой будут применяться самые современные протоколы обезболивания — кожная, местная анестезия, обезболивающие в виде спрея для носа и инъекций.

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