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1 час назад

Пульмонолог назвала самые опасные симптомы при смоге

Диана Товсепова

17 августа жители Москвы начали жаловаться на запах гари. Ситуация обострилась из-за пожаров в Рязанской области.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на симптомы, которые могут указать на опасные последствия смога для здоровья. О тревожных сигналах рассказала кандидат медицинских наук, врач – пульмонолог Марина Лебедева.

По словам врача, следует обязательно обращать внимание на появление или усиление интенсивности кашля с мокротой или без неё, а также на першение в горле.

Также следует вовремя заметить, что привычное вам физическая нагрузка вдруг стала вызывать высокую утомляемость и одышку. В таком случае могут проявлятся сразу несколько симптомов: слабость, зуд в глазах, отёки ног, ощущение сухости ворту, жажда, кашель. Как правило, это происходит из-за обострения сочетанных заболевание органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Так например, курящий много лет человек, тот кто страдает гипертонии или избыточным весом, вполне может отреагировать так на смог из-за пожаров.

Врать отметил, что многим пациентам непросто отличить острые инфекционные заболевания от погодных последствий от воздействия смога. Поэтому, как считает пульмонолог, людям из групп риска следует обращаться специалистам.

Ранее мы писали о том, чем опасен популярный завтрак.

Новости,Видео,Марина Лебедева,
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