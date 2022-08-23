Онколог назвал пугающее последствие стресса для мужчин

Стресс может вызвать некоторые виды рака, в частности, рак предстательной железы, рассказал онколог Максим Котов. Пугающее последствие стресса для мужчин он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач признал, что ученым не так просто проверить взаимосвязь развития рака и стресса. Однако, обратил внимание он, у специалистов уже есть результаты научных работ о влиянии хронического стресса на механизмы развития рака и основных гормонов стресса на повреждение ДНК клеток и снижение активности генов-онкосупрессоров.