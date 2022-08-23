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1 час назад

Кардиолог из США назвал боль в ногах признаком нарушения кровообращения

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Американский кардиолог Кулдип Сингх заявил, что отеки ног и боль при ходьбе свидетельствуют о нарушенном кровообращении.

Кардиолог назвал боль в ногах признаком нарушения кровообращения
Фото: Vse24Vse24

По словам врача, усиливающаяся при ходьбе и физнагрузках боль в ногах может появиться из-за закупорки артерий ног (болезнь периферических артерий). Он также отметил, что при скоплении крови в области нижних конечностей возникают отеки или варикозное расширение вен.

Помимо прочего, сказал Сингх, на нарушение кровообращения могут указывать боли, появляющиеся в области груди или живота.

Кардиолог также добавил, что слабость в руках и трудности в речи говорят о нарушенном кровоснабжении головного мозга, что может привести к инсульту. Поэтому при появлении подобных симптомов следуют обратиться к специалистам, пишет Eat This, Not That!.

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