Кардиолог назвал боль в ногах признаком нарушения кровообращения

Американский кардиолог Кулдип Сингх заявил, что отеки ног и боль при ходьбе свидетельствуют о нарушенном кровообращении.

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По словам врача, усиливающаяся при ходьбе и физнагрузках боль в ногах может появиться из-за закупорки артерий ног (болезнь периферических артерий). Он также отметил, что при скоплении крови в области нижних конечностей возникают отеки или варикозное расширение вен.

Помимо прочего, сказал Сингх, на нарушение кровообращения могут указывать боли, появляющиеся в области груди или живота.