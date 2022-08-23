Кардиолог назвал боль в ногах признаком нарушения кровообращения

Американский кардиолог Кулдип Сингх заявил, что отеки ног и боль при ходьбе свидетельствуют о нарушенном кровообращении.
По словам врача, усиливающаяся при ходьбе и физнагрузках боль в ногах может появиться из-за закупорки артерий ног (болезнь периферических артерий). Он также отметил, что при скоплении крови в области нижних конечностей возникают отеки или варикозное расширение вен.
Помимо прочего, сказал Сингх, на нарушение кровообращения могут указывать боли, появляющиеся в области груди или живота.
Кардиолог также добавил, что слабость в руках и трудности в речи говорят о нарушенном кровоснабжении головного мозга, что может привести к инсульту. Поэтому при появлении подобных симптомов следуют обратиться к специалистам, пишет Eat This, Not That!.