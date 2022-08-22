Роспотребнадзор изменил рекомендации о вакцинации от гриппа

«Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высших исполнительных органов субъектов РФ) рекомендовать рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2022-2023 годов, в том числе об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта РФ и не менее 75% - лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок», - говорится в постановлении.