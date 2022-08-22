Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа не менее 60% населения

Агентство «Москва»иещё 3

Высшим должностным лицам российских регионов рекомендуется рассмотреть вопрос о вакцинации против гриппа не менее 60% населения субъектов РФ. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Роспотребнадзор изменил рекомендации о вакцинации от гриппа
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высших исполнительных органов субъектов РФ) рекомендовать рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2022-2023 годов, в том числе об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта РФ и не менее 75% - лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок», - говорится в постановлении.

Отмечается, что также важно провести подготовку медицинских работников по вопросам оказания специализированной медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, внебольничных пневмониях.

Новости,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители