Терапевт дала россиянам советы для защиты суставов от старения

Врач-терапевт Ирина Андреева перечислила привычки, которые помогут сохранить здоровье суставов.

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В беседе с представителями СМИ медик отметила, что никогда не поздно заниматься здоровьем суставов, боль в которых начинает беспокоить многих людей после 40 лет. Первое, с чего стоит начать, это физическая активность.

– Делайте любые упражнения, которые вам нравятся, чтобы поддерживать подвижность суставов, но лучше комбинировать их, чтобы прорабатывать разные части тела. Плавание, ходьба, приседания и растяжка отвечают всем требованиям, – передает слова врача издание "МедикФорум".

Следующим в списке рекомендаций Андреевой оказалось соблюдение противовоспалительной диеты, при которой в рацион следует добавить овощи, фрукты, семечки, бобовые, а также жирную рыбу. Также, по словам врача, следует не забывать об осанке, сидя за столом или в машине. Вместе с тем необходимо следить за своим балансом.

– Попробуйте стоять на одной ноге по очереди как можно дольше или по одной-две минуты на каждую ногу, – посоветовала врач.