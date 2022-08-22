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2 часа назад

Терапевт дала россиянам пять советов для защиты суставов от старения

Vse42.ru

Врач-терапевт Ирина Андреева перечислила привычки, которые помогут сохранить здоровье суставов.

Терапевт дала россиянам советы для защиты суставов от старения
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с представителями СМИ медик отметила, что никогда не поздно заниматься здоровьем суставов, боль в которых начинает беспокоить многих людей после 40 лет. Первое, с чего стоит начать, это физическая активность.

– Делайте любые упражнения, которые вам нравятся, чтобы поддерживать подвижность суставов, но лучше комбинировать их, чтобы прорабатывать разные части тела. Плавание, ходьба, приседания и растяжка отвечают всем требованиям, – передает слова врача издание "МедикФорум".

Следующим в списке рекомендаций Андреевой оказалось соблюдение противовоспалительной диеты, при которой в рацион следует добавить овощи, фрукты, семечки, бобовые, а также жирную рыбу. Также, по словам врача, следует не забывать об осанке, сидя за столом или в машине. Вместе с тем необходимо следить за своим балансом.

– Попробуйте стоять на одной ноге по очереди как можно дольше или по одной-две минуты на каждую ногу, – посоветовала врач.

Кроме того, для здоровья суставов нужно сбросить лишний вес, чтобы уменьшить нагрузку на них, заключила медик.

Новости,Ирина Андреева,
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