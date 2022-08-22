Роспотребнадзор рассказал, от каких болезней защищает молоко

Ростовская область, 22 августа 2022. DON24.RU. Молоко и молочные продукты низкой жирности снижают риск развития сахарного диабета второго типа. Также эти продукты уменьшают вероятность развития ожирения и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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«Молоко и молочные продукты необходимы в ежедневном рационе: в день рекомендуются употреблять 2-4 порции молочных продуктов, где порция – стакан кефира, молока, ряженки, 25-75 грамм сыра или 50-70 грамм творога. Молоко – один из лучших источников легкоусвояемого белка. 1 стакан молока (200 мл) содержит почти 7 граммов белка», — пишет источник.

Полезные свойства молока обусловлены, в том числе наличием в нем кальция, калия, магния, фосфора и витамина К2. Продукт снижает риски переломов и развития остеопороза.