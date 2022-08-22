Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
2 часа назад

Роспотребнадзор рассказал, от каких болезней защищает молоко

Don24.ruиещё 1

Ростовская область, 22 августа 2022. DON24.RU. Молоко и молочные продукты низкой жирности снижают риск развития сахарного диабета второго типа. Также эти продукты уменьшают вероятность развития ожирения и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор рассказал, от каких болезней защищает молоко
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Молоко и молочные продукты необходимы в ежедневном рационе: в день рекомендуются употреблять 2-4 порции молочных продуктов, где порция – стакан кефира, молока, ряженки, 25-75 грамм сыра или 50-70 грамм творога. Молоко – один из лучших источников легкоусвояемого белка. 1 стакан молока (200 мл) содержит почти 7 граммов белка», — пишет источник.

Полезные свойства молока обусловлены, в том числе наличием в нем кальция, калия, магния, фосфора и витамина К2. Продукт снижает риски переломов и развития остеопороза.

Но молочные продукты полезны не всем — примерно каждый четвертый житель планеты страдает непереносимостью лактозы. В этом случае молоко лучше исключить из рациона.

Новости,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители