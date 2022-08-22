Назван напиток, от которого можно потерять зрение

С возрастом зрение становится хуже, но есть факторы, которые могут значительно ускорить этот процесс. Как утверждают врачи-офтальмологи из компании OCL Vision, к слепоте может привести чрезмерное употребление алкогольных напитков. Причем для потери зрения может быть достаточно одного раза. Врачи называют это токсической амблиопией.
Также при длительном употреблении спиртного повышается риск заболевания катарактой. Болезнь провоцирует снижение связи между глазами и мозгом. Отсюда появляется двоение в глазах.
Кроме того, регулярное употребление алкоголя вызывает оптическую нейропатию. Эта болезнь также может появиться у курильщиков.
Врачи отмечают, под частым употреблением подразумевается злоупотребление спиртным, когда человек пьет большую часть недели, пишет Daily Express.