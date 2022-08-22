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3 часа назад

Врачи OCL Vision назвали напиток, от которого можно потерять зрение

runews24.ruиещё 1

С возрастом зрение становится хуже, но есть факторы, которые могут значительно ускорить этот процесс. Как утверждают врачи-офтальмологи из компании OCL Vision, к слепоте может привести чрезмерное употребление алкогольных напитков. Причем для потери зрения может быть достаточно одного раза. Врачи называют это токсической амблиопией.

Назван напиток, от которого можно потерять зрение
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также при длительном употреблении спиртного повышается риск заболевания катарактой. Болезнь провоцирует снижение связи между глазами и мозгом. Отсюда появляется двоение в глазах.

Кроме того, регулярное употребление алкоголя вызывает оптическую нейропатию. Эта болезнь также может появиться у курильщиков.

Врачи отмечают, под частым употреблением подразумевается злоупотребление спиртным, когда человек пьет большую часть недели, пишет Daily Express.

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