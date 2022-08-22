Назван напиток, от которого можно потерять зрение

С возрастом зрение становится хуже, но есть факторы, которые могут значительно ускорить этот процесс. Как утверждают врачи-офтальмологи из компании OCL Vision, к слепоте может привести чрезмерное употребление алкогольных напитков. Причем для потери зрения может быть достаточно одного раза. Врачи называют это токсической амблиопией.