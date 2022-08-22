Эксперты рассказали, почему опасно спать голышом

Болгарские журналисты опубликовали материал о том, можно ли спать голышом. Некоторые эксперты рекомендуют отказаться от этой привычки, считая ее откровенно вредной.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В первую очередь специалисты призвали помнить, что температура человеческого тела во время сна падает, а без одежды есть риск замерзнуть. Также могут произойти различные непредвиденные ситуации.

В случае пожара, землетрясения или чего-то, чуть менее опасного для жизни, но все же важного, чтобы не терять время на то, чтобы искать одежду. Кроме того, если человек живет не один, ему будет необходимо каждый раз одеваться для того, чтобы сходить в туалет или ванную комнату, пишет портал NVL.