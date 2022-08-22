Эксперты рассказали, почему опасно спать голышом

Болгарские журналисты опубликовали материал о том, можно ли спать голышом. Некоторые эксперты рекомендуют отказаться от этой привычки, считая ее откровенно вредной.
В первую очередь специалисты призвали помнить, что температура человеческого тела во время сна падает, а без одежды есть риск замерзнуть. Также могут произойти различные непредвиденные ситуации.
В случае пожара, землетрясения или чего-то, чуть менее опасного для жизни, но все же важного, чтобы не терять время на то, чтобы искать одежду. Кроме того, если человек живет не один, ему будет необходимо каждый раз одеваться для того, чтобы сходить в туалет или ванную комнату, пишет портал NVL.
Если подходить к вопросу с медицинской точки зрения, важно понимать, что соприкосновение интимных частей тела с постельным бельем может повлечь за собой различные заболевания. А если простыни и пододеяльники некачественные, то спать на них голышом будет неудобно и неприятно.